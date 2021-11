Pascucci candidato, al Pd Ladispoli e al M5s le prossime mosse - Terzo Binario News

Oggi un Direttivo dei dem potrebbe far capire che direzione si prenderà, i grillini prima di esporsi vogliono vedere i programmi

L’uscita di ieri di Alessio Pascucci, in cui non ha escluso una sua candidatura a sindaco di Ladispoli (QUI), e la conferma successiva del sostegno di otto liste (QUI), ha fatto notare come – da quest’ultimo documento – mancassero due nomi di peso ovvero quelli del Pd di Ladispoli e del Movimento 5 Stelle.

Sorprendente ma non troppo visto il momento che stanno attraversando in città.

I dem ladispolani sono rimasti alla finestra per ora, ma per ora un passo sono costretti a compierlo. In questo senso la segretaria cittadina Silvia Marogiu ha preferito declinare sulle domande proprio in funzione di un Direttivo che si terrà oggi. Riunione che si prevede importante per capire se ci sarà la convergenza sul nome di Pascucci o se si preferirà presentarsi con un candidato proprio. In questo caso, con tutti i rischi che ne conseguono primo fra tutti una frammentazione del centrosinistra.

Per quanto attiene i grillini, un accenno alla scelta del sindaco l’ha fatta il consigliere Gennaro Martello, riferendosi a candidature potenziali. Per l’esponente %Stelle serve valutare i programmi ma pensare che possano proporre un nome sembra difficile, visto che con il passare dei mesi la truppa gialla ha perso smalto nell’aula Ceraolo oltre a un elemento come Ida Rossi, passata con Ladispoli Città di Eugenio Trani.