Pascucci accompagna Agenda Nazionale Civica all'evento di Nardella • Terzo Binario News

“Domenica 27 novembre, insieme ad una delegazione di sindaci e amministratori locali che aderiscono alla rete Agenda Nazionale Civica, parteciperemo all’evento organizzato da Dario Nardella”.

Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, coordinatore di Agenda Nazionale Civica, che aggiunge: “la nostra presenza è una testimonianza di stima nei confronti di chi, come Nardella, ha dimostrato di saper amministrare con competenza e grande senso di responsabilità in un momento storico fra i più complessi della storia democratica del nostro Paese”.

“Da sempre seguiamo con grande attenzione i movimenti che avvengono nel campo del centrosinistra con l’augurio, anche in vista delle regionali, che si possa sempre più aprire il dibattito al mondo civico, senza compiere il solito errore di coinvolgere questo ampio e variegato mondo fatto di amministratori locali e di attivisti, solo in prossimità delle elezioni per chiedere il voto”, aggiunge Pascucci.

“Ringrazio Nardella per l’invito e per l’attenzione verso la nostra rete.

Le politiche – conclude il leader di Agenda Nazionale Civica – hanno consegnato il Paese alla destra per l’incapacità di aprirsi realmente al civismo e di costruire un’alleanza più ampia fondata sui contenuti e non sulle poltrone da assegnare senza ascoltare i territori.

Questo è quello che porteremo domenica all’evento di Nardella, per ribadire la volontà di un campo largo costruito a partire dai temi come il lavoro, il rispetto dell’ambiente, i diritti civili”.