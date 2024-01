Partono i lavori di rifacimento di Parco Borsellino a Cerveteri • Terzo Binario News

Emessa ordinanza di chiusura al pubblico da giovedì 1 febbraio. Lavori eseguiti con i fondi del Pnrr

Dopo quelle di viale Manzoni a Cerveteri e via Corelli a Valcanneto, un altra area verde è oramai prossima all’avvio dei cantieri di restyling. Si tratta di Parco Borsellino vicino l’Istituto Enrico Mattei, che da giovedì 1 febbraio sarà chiuso al pubblico per l’avvio ufficiale dei lavori.

“Dare nuova vita alle aree verdi della nostra città era uno dei punti del nostro programma elettorale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di opere che realizziamo sfruttando i fondi del Pnrr, finanziamenti che il Comune di Cerveteri ha saputo aggiudicarsi grazie ad un eccellente lavoro in fase progettuale. In totale sono cinque le aree verdi che saranno oggetto di lavori: in due di queste, i cantieri sono già aperti da diverse settimane e ora siamo pronti ad inaugurare il terzo cantiere, appunto quello di Parco Borsellino, uno spazio che ogni giorno accoglie tantissimi ragazzi della nostra città”.

“Gli altri due spazi verdi su cui ci saranno interventi – prosegue la Gubetti – sono il Parco della Legnara e Parco Vannini a Cerenova, anche queste due aree sempre estremamente frequentate dalla cittadinanza. Colgo l’occasione per ringraziare gli Assessori Matteo Luchetti e Francesca Appetiti, che stanno seguendo con quotidianità l’evolversi dei vari cantieri, la Responsabile dell’Ufficio Ambiente Daniela Petrone e i funzionari Valerio Granieri e Giorgia Prete, che hanno seguito l’intero iter amministrativo e burocratico dei progetti di restyling”.