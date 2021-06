Partono gli eventi estivi con la musica: Elsa Martignoni rock violinist in concerto al Padovani di Montalto - Terzo Binario News

L’estate 2021 parte con la musica al teatro Lea Padovani. Nella magica atmosfera dell’arena esterna del Padovani, domenica 27 giugno alle ore 21:00 Elsa Martignoni, rock violinist, torna ad incantare il pubblico di Montalto di Castro con “Eclettrica”.

Data zero del tour “Eclettrica 2021” che porterà l’artista, compositrice e performer, in giro per l’Italia, esibendosi con brani inediti, cover, su basi lounge, chill-out, world-music, deep-house, edm. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.