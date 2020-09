Parto da ridere: nasce durante lo show di Max Giusti, lo incontra a Cerveteri - Terzo Binario News

La storia di Martina, nata di sette mesi durante lo spettacolo a Marina di Palo, faccia a faccia con il comico

Giusto 18 anni fa nasceva, di sette mesi, a causa delle risate che Max Giusti ha fatto fare alla madre durante uno show. Il comico e la ragazza si sono incontrati a Cerveteri, durante l’ultimo spettacolo. Un filo rosso particolare li lega, tanto che della vicenda si parlò anche sui giornali di allora.

Martina nacque il 17 agosto del 2002 quando Max Giusti si stava esibendo ne “lo scemo del villaggio Globale” presso Il Pareo di Marina di San Nicola. Ad assistere Luigi Vittozzi e sua moglie Daniela Mannu di 28 anni, incinta di sette mesi. Daniela ride talmente tanto che sono costretti a spostarsi di corsa all’Aurelia Hospital e dopo 5 ore nasce Martina. Giusti scopre cosa sia accaduto soltanto all’alba.

“La vedete questa bella ragazza , ora vi racconto chi è ! Il 17 Agosto 2002 durante un mio spettacolo a Marina di San Nicola , una ragazza incinta, che era in prima fila, per le risate ebbe la rottura delle acque al 7’ mese di gravidanza, la portarono urgentemente in ospedale ma, lo spavento duro poco perché dopo poche ore nacque lei, Martina ! La notizia finì addirittura su alcuni giornali ! Finalmente dopo 18 anni, ad un mio spettacolo ho conosciuto Martina ! È stato un’ emozione bellissima !” quanto scritto dal comico.

