Partiti i lavori all’Ostello San Bonaventura di Canale Monterano, - Terzo Binario News

Sono partiti i lavori per riqualificare l’Ostello “San Bonaventura”, ad annunciarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Canale Monterano Andrea Magagnini.

“Il progetto – spiega Magagnini – si snoda in due fasi: la prima vedrà la realizzazione di una nuova copertura del tetto, di grondaie, pluviali e la sistemazione della parte termica della struttura, usando un contributo di 50.000 euro ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La seconda riguarderà l’efficientamento termico dell’immobile, con la realizzazione di un cappotto e la sostituzione integrale degli infissi, utilizzando in questo caso un contributo da 90.000 euro ottenuto dalla Regione Lazio. La cifra complessiva investita è di 140.000 euro, che sicuramente non basterà per rifarne anche gli interni, ma che renderà la struttura nuovamente appetibile e imprese o cooperative del settore ospitalità che vogliano riportare l’Ostello “San Bonaventura” alla destinazione originaria”.

“Una struttura strategica per il paese – aggiunge il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – che ci consentirà di rimettere a norma e in funzione una struttura su cui nutriamo grandi speranze e che può avere una funzione chiave nel turismo entry-level canalese. Ringraziamo quindi la Giunta Regionale del Lazio per aver dato a questo progetto fiducia, anche nell’ottica di un rafforzamento della rete degli ostelli della nostra Regione e di un miglioramento della fruibilità del territorio anche per fasce di turismo giovanile che l’Italia, a differenza di altri Paesi, spesso tralascia o su cui evita di investire”.

l’Amministrazione Comunale