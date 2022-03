Partita la raccolta di beni di prima necessità a Cerveteri per l’Ucraina - Terzo Binario News

“Sono giorni drammatici quelli che sta vivendo l’Ucraina e l’Europa 🇺🇦🇪🇺

A Cerveteri stiamo dando vita ad una grande macchina della solidarietà a sostegno delle famiglie in fuga dalla guerra.

Già da oggi, martedì 1 marzo troverete nei seguenti punti vendita, dei carrelli solidali dove poter donare sia generi alimentari che prodotti per l’igiene personale:

DECÒ CERVETERI, all’altezza dello svincolo autostradale;

CARREFOUR EXPRESS CERENOVA, vicino l’ufficio postale di Viale Fregene;

CONAD CITY, in Largo Almuneacar;

TODIS, lungo la Via Aurelia in direzione Civitavecchia;

OASI CASA, Via Renato Morelli n.2;

ALIMENTARI DA GIANCARLO E MARIANA, Piazza Aldo Moro, 14.

Inoltre sabato 5 marzo doppia raccolta di generi di prima necessità davanti il CARREFOUR CERVETERI (in Largo A. Loreti n.2) e al MAURY’S CERVETERI per raccogliere generi alimentari e prodotti per l’igiene personale.

Si possono donare prodotti anche chiamando il Gruppo Comunale di Protezione Civile al numero 0699207060.

Graditi anche indumenti caldi (come sciarpe, cappelli, maglioni pesanti, guanti, etc. etc.)

Ogni giorno dobbiamo essere costruttori di pace”.

Alessio Pascucci