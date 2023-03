Partita la demolizione della Franca Real, sul porto canale di Fiumicino • Terzo Binario News

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione del relitto “Franca Real” che si trova da anni ancorato alla banchina del Tevere nei pressi del Ponte Due Giugno a Fiumicino. Erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma, Giuseppe Strano.

La demolizione è il risultato della lunga opera di concertazione tra Regione Lazio, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Comune di Fiumicino. I lavori, ad opera della società LME Global Srl, concessionaria del relitto, dureranno circa un mese e mezzo, senza oneri per le pubbliche amministrazioni.

“Ci ricordiamo ancora – ha dichiarato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – quando il 2 gennaio 2021 il relitto ruppe gli ormeggi ed urtò il ponte, danneggiandolo. Per le sue dimensioni è stata la preoccupazione più grande in questi anni, anche per la sicurezza idraulica.

Oggi l’avvio ufficiale dei lavori segna una svolta dopo due anni di collaborazione tra le istituzioni e la Capitaneria di Porto”.

“Finalmente si chiude questa annosa vicenda del Franca Real: da oggi – commenta il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – iniziano le operazioni di smontaggio e rimozione di questo enorme e pericolosissimo relitto che da circa 30 anni giace sul nostro fiume con le conseguenze che tutti conosciamo. Per tanto tempo abbiamo chiesto, con insistenza, e ci siamo impegnati affinché venisse rimosso. Un ringraziamento particolare va alla Capitaneria di Porto e a tutti i comandanti che si sono succeduti in questi anni e che si sono spesi in prima persona per il raggiungimento di questo obiettivo. Questo è l’ennesimo esempio di come la collaborazione interistituzionale sia la strada migliore per ottenere risultati a beneficio della comunità. Un’operazione, vale la pena sottolinearlo, a costo zero per le casse pubbliche. E anche questo è un successo”.