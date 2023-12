Partenza esplosiva per la stagione teatrale al Vannini di Ladispoli • Terzo Binario News

“La Valigia sotto l’albero”, grande successo del primo weekend della stagione teatrale

Il primo weekend della stagione teatrale “La Valigia sotto l’Albero” ha registrato il tutto esaurito presso il teatro Marco Vannini: l’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e organizzata da La Valigia dell’Attore, prevede ogni weekend spettacoli di ogni genere a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un palinsesto ricchissimo, rivolto a tutte le fasce d’età.

“Il teatro – ha commentato l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa – è un continuo arricchimento, una fonte di conoscenza eterna che arricchisce la consapevolezza personale e contribuisce a edificare la moralità della società. Attraverso l’attività teatrale, valori come rispetto, impegno e onestà sono trasmessi con grande efficacia, contribuendo allo sviluppo e alla formazione umana. Complimenti a La Valigia dell’Attore per l’attenta organizzazione e la buona riuscita dell’evento: la risposta dei cittadini accorsi a teatro ripaga noi e gli organizzatori di tutti gli sforzi profusi in queste settimane di preparazione”.