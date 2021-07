Parte SolidarMusic 2021 a Bracciano - Terzo Binario News

Generazione Musica ha il piacere di presentare SolidarMusic 2021: un format musicale a disposizione di istituzioni e Associazioni di volontariato per realizzare eventi a scopo benefico.

Dopo il grande successo della passata stagione estiva che ha permesso di sostenere la Caritas di Bracciano nel suo costante aiuto alle famiglie in difficoltà per la pandemia, questa nuova edizione di SolidarMusic ha individuato nel progetto “Badminton e Non Solo”, delle associazioni Acces&Motion e ASD Bracciano Badminton, ciò che intende sostenere quest’anno.

Il progetto “Badminton & Non Solo”, di cui Generazione Musica è partner, si propone di acquisire quegli ausili sportivi e le risorse tecniche ed organizzative necessarie a tutte le persone con disabilità che desiderano fare sport.

Una carrozzina sportiva di parabadminton, ad esempio, può essere utile in molti contesti sportivi simili come tennis in carrozzina, para-tabletennis, basket e via dicendo. Il progetto, attraverso l’acquisto di questi ausili, si propone di offrire un percorso inclusivo che sappia permettere a chi è portatore di una disabilità di fare sport.

Generazione Musica nella sua storia associativa, ormai trentennale, ha sempre destinato gran parte del ricavato degli eventi realizzati a favore di progetti di sostegno a realtà in difficoltà collaborando con istituzioni del nostro territorio e associazioni di volontariato.

Il format SolidarMusic realizza quindi eventi musicali gestiti dalla nostra associazione per ricavare fondi in favore di progetti di aiuto e sostegno a realtà svantaggiate. Anche l’associazione Fa.Rò. ha aderito a Solidarmusic, infatti Generazione Musica parteciperà all’annuale evento “Ti FaRò ridere” in favore dell’oncologia pediatrica il giorno 28 agosto presso il Movida Beach sul lungolago di Bracciano.

Crediamo che un’associazione come la nostra, che coniuga l’amicizia fra tutti noi alla mission di realizzare eventi attenti alle realtà sociali, debba necessariamente impegnarsi per permettere a tutti di avere gli stessi diritti di autodeterminare il proprio percorso di crescita personale, anche e soprattutto se è portatore di una disabilità. Il nostro intento è anche, attraverso la musica e l’arte, di stimolare le coscienze di ognuno di noi, convinti che un piccolo impegno personale sia certamente un grande aiuto per chi si trova in difficoltà. In fondo cosa c’è di più gratificante di sentirsi “concretamente” utili!?!

Il primo appuntamento sarà venerdì 23 luglio a piazza del castello di Bracciano: “Generazione Musica live”, un evento all’insegna della buona musica italiana ed internazionale e del buon cibo presso l’osteria “Pane e Olio” (06 9980 3433). Il 30 luglio saremo, sempre a Bracciano, in piazza del Comune con lo spettacolo “Pensieri e Parole” dedicato alla musica di autore italiana.

Il 6 agosto saremo a Ladispoli all’arena dell’Arte con lo spettacolo “La Novella del Faber” ispirato alla Buona Novella di Fabrizio De Andrè con arrangiamenti PFM. Questo stesso spettacolo sarà riproposto a Trevignano Romano sempre nel mese di agosto. Altri spettacoli in programmazione saranno comunicati tramite i nostri social. Generazione Musica destinerà parte del ricavato di tutti gli eventi al progetto “Badminton e Non Solo”.Non resta che invitarvi a partecipare agli eventi SolidarMusic: una piccola offerta contribuirà a sostenere le difficoltà di molti.