Parte oggi Rocca in Cantina a Tolfa • Terzo Binario News

Tolfa si prepara ad accogliere il giorno 30 giugno e 01 luglio, uno degli eventi più attesi dell’estate: ROCCA…IN CANTINA edizione 2023.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Rione Rocca è pronto ad aprire di nuovo al pubblico “Le Fraschette”, antiche cantine rionali sotto le mura del Castello di Tolfa.

Un’idea semplice, che ogni anno si migliora sempre di più.

Il Rione Rocca ha riportato alla luce una vecchia tradizione di Tolfa, ossia trascorrere del tempo ne “Le Fraschette”, come facevano i propri nonni e bisnonni.

La cantina era ed è per le famiglie tolfetane un luogo sacro. Quasi ogni famiglia possedeva dopo la guerra un vigneto e di generazione in generazione si è tramandato fino ad oggi i vecchi segreti nel produrre il vino dell’Altra Maremma Laziale.

Un omaggio ai custodi dell’agricoltura, che il Rione Rocca porta in scena, ogni anno in una location che toglie il fiato per la sua bellezza. Intitolata per ben due volte “La Via più bella” (concorso 2016 e 2019) viaCostaAlta, rimane uno dei vicoli storici che non si può non visitare. Incastonati in palazzi a faccia vista sotto le mura del borgo, le antiche cantine rionali. Cantine private, aperte straordinariamente una volta all’anno per l’evento ROCCA.. appunto IN CANTINA.

Gli appassionati Turisti Enogastronomici, potranno degustare i vini dell’Alta Maremma Laziale e piatti tipici della Tradizione. Non mancheranno la famosa Acquacotta tolfetana, taglieri con i migliori prodotti locali, la zuppetta di lumache, le famose frittelle di San Giuseppe e ciambelline al vino fatte in casa seguendo l’antica ricetta delle nonne. Ma anche una proposta Street Food con il migliore cartoccio di fritti e proposta Menù Bimbi con pasta al sugo e le sfiziose patatine fritte e würstel.

INFO e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Vicepresidente SARA: 327.0925947

PROGRAMMA:

ENOGASTRONOMIA, SPETTACOLI MUSICALI E BENESSERE

Venerdì 30 GIUGNO

ORE 20.00 – via Costa Alta

Apertura de “LE FRASCHETTE” [ANTICHE CANTINE RIONALI]

con Degustazione di vini dell’Alta Maremma Laziale e piatti tipici Tolfetani

ORE 21.30 – via Costa Alta

Spettacolo Musicale [INGRESSO GRATUITO]

“ATuperTour023”con SORETA&KAMORRAAcousticTrio

con gli Artisti: Nando di Valentino, Fabio Astolfi, Agostino Mennella, amichevolmente conosciuti come i Briganti, che ci faranno incontrare le mille culture.

Esplosivi, innovativi, alternano brani di musica popolare ad improvvisazioni straordinarie. Non vi resta che farvi coinvolgere a ritmo di pizziche, tarantelle, tammurriate ballando sotto il cielo stellato del Rione Rocca.

Sabato 01 LUGLIO

ORE 11.00 – Piazza bartoli

YOGASOTTOLAROCCAa cura di Chiccamyoga

la Novità2023è: SALUTE e BENESSERE, una Lezione adatta a tutti con AperiYoga finale

INFO e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Chiccamyoga 340.6274371

RICORDA: porta il tappetino e la propria tazza per l’AperiYoga.

Chiccamyoga nasce dopo un lungo percorso di conoscenza della propria colonna vertebrale attraverso lo yoga, proprio come il fiore di loto nasce dal fango. Da allora praticare Yoga è ogni giorno una scoperta di se stessa e del mondo. Praticare Yoga insieme è una gioia:

“Lo yoga è una luce che una volta accesa non si spegne mai più. Più intensa è la tua pratica più luminosa è la tua luce” (lyengar)

ORE 20.00 – via Costa Alta

Apertura de “LE FRASCHETTE” [ANTICHE CANTINE RIONALI]

con Degustazione di vini dell’Alta Maremma Laziale e piatti tipici Tolfetani

ORE 21.30 – via Costa Alta

Spettacolo Musicale [INGRESSO GRATUITO]

Zì DANY’S BAND

con gli Artisti: Daniela Tardioli (The Voice), Mauro Bartoli (alla Chitarra), Carlo Cristini (al Basso) e Alessandro Bartolozzi (alla Batteria).

Band autoctona nata dalla folgorazione per la musica Pop, Soul, Raggae. Toccheranno l’anima cantando canzoni che hanno avuto un significato particolare nella storia della musica di un tempo e di questo tempo. Scaldatevi quindi la voce per inondare di bellezza il Rione Rocca

Un Viaggio ispirato alla filosofia slow, per far rivivere i ritmi lenti, il buon vivere di una volta, in una scenografia di paesaggio rurale con antiche bellezze storiche che solo il Rione Rocca sa regalare. Un riportare alla luce un modo di fare dell’estati tolfetane del passato: “mettersi al fresco”. Passare del tempo in compagnia, socializzando con il vicino di casa insieme al turista in visita.

Non resta che prenotare e seguire il Rione Rocca di Tolfa sui social, per rimanere sempre aggiornati ed essere contagiati dalla carica esplosiva degli organizzatori. ROCCA..INCANTINA promuove e valorizza il territorio dell’Etruria Meridionale, realizzando identità territoriale ed un’ offerta turistica strutturata con sponsor da parte del Comune di Tolfa, Pro Loco, Università Agraria e Tolfa Città Slow. Vieni a trovarci nella Terra dei Re!