Parte il Summer Music Camp al Freccia di Ladispoli - Terzo Binario News

Questa sera, con un raffinatissimo concerto alla Sala Freccia del Centro Arte e Cultura di Ladispoli, prende il via la lunga serie di concerti che contraddistinguono da sempre il Summer Music Camp dell’Associazione Massimo Freccia, giunto all’ottava edizione erealizzato dalla Regione Lazio, LazioCrea, dall’Assessorato alla Cultura della Città di Ladispoli, e dall’Orchestra giovanile Massimo Freccia.In programma prevede nella prima parte la famosissima Romanza in fa maggiore op. 50 di Ludwig van Beethoven e la Ciacconadi Tommaso Vitali nell’elaborazione di Charlier; nella seconda ancora Beethoven con la Romanza op. 40e la Tzigane di Maurice Ravel considerata uno dei banchi di prova più ardui del virtuosismo violinistico.Protagonisti della serata saranno la giovane e promettente violinista Chiara Ascenzo, e la versatile ed abile pianista Rosalba Lapresentazione.Per tutto il mese di luglio, l’attività formativa e gli stages del Campus dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia, doneranno a Ladispoli un’offerta concertistica quasi quotidiana, da Bach a Stravinsky, dalla Musica da Camera agli Ensemble, fino ai grandi concerti sinfonici di fine mese a Civitavecchia e Ladispoli.Tutti gli appuntamenti concertistici si possono consultare sulla pagina Facebook dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia, sul www.associazionemassimofreccia.ite saranno gratuitie fruibili con la necessaria prenotazione per le regole di prevenzione.

