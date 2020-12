Parte il Natale di Tolfa 2020 - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa la tradizione natalizia continua e si rinnova nel massimo rispetto delle norme anti Covid. A dare il via al calendario degli appuntamenti è stato, mercoledì 9 dicembre, il ‘focaraccio della Madonna di Loreto’, appuntamento annuale da sempre nel paese.

La storia racconta che in origine il fuoco occupava quasi tutta la parte della piazza, la gente, molto devota e rispettosa delle tradizioni, portava legna e fascine per la Madonna e quando diventava brace si socializzava con ‘n bel panonto e un buon bicchiere di vino portato da casa. Ormai, invece, ad accendere il fuoco in piazza Matteotti, per tutti «piazza Vecchia» nel cuore del centro storico, è l’Università Agraria del Presidente Italo Ciambella, in collaborazione con il Comune e l’Associazione cavalieri di Tolfa.

“Nel momento di crisi ed incertezza che stiamo vivendo – spiega la consigliera Tomasa Pala – l’Amministrazione di Tolfa opta per scelte oculate e mirate che valorizzino il contesto urbano. Si cerca infatti con forza e determinazione di valorizzarlo con nuove istallazioni ed interventi di recupero e miglioramento. Anche in occasione delle festività natalizie l’intento è di mantenere coesa la comunità, mandando messaggi creativi ed innovativi di speranza e per quanto possibile di serenità. Si è scelta la luce come mezzo di comunicazione per valorizzare e dare energia, una soluzione creativa e di tendenza per immergere le location di Tolfa nel giusto, sentito e suggestivo clima natalizio: grandi immagini natalizie saranno proiettate sulla facciata del Palazzo Comunale, inaugurazione sabato 12 dicembre. Le nostre facciate, i nostri monumenti possono diventare un palcoscenico a cielo aperto con scenografie vivide ed emozionanti”.

Nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid 19, l’obiettivo è creare attrazione e curiosità. Le proiezioni assicurano la fruibilità dello spettacolo in tempi distesi. Le illuminazioni natalizie continuano lungo via Roma, piazza Matteotti e in piazza Vittorio Veneto, dove una stella cometa, il dono e la slitta di Babbo Natale tridimensionali fanno da cornice alle proiezioni natalizie e accolgono residenti e turisti con un grande abbraccio di luce.

“Nonostante sia un Natale diverso – evidenzia il sindaco Luigi Landi -l’amministrazione sta lavorando per non far mancare il senso di comunità e una atmosfera di festività con un pensiero alle fasce più deboli e un maggiore senso di solidarietà. Insieme alla Associazione ‘La Filastrocca’ si sta preparando un video del Villaggio di Babbo Natale che sarà proiettato proprio nel pomeriggio di sabato”. Inoltre, fino al 6 gennaio, a cura del Comune, si potranno ammirare l’esposizione di presepi artigianali, proiezioni sacre e luminarie nel centro storico.

Ma non c’è solo il Comune ad animare questo periodo di feste: è sceso in campo anche il piccolo esercito di “Tolfarte”, per la prima volta a dicembre e con un calendario pieno di iniziative di solidarietà ma pure di intrattenimento e formazione, rigorosamente online.

“Tolfarte vuole offrire un contributo agli artisti, agli artigiani e ai più bisognosi e, al tempo stesso, un intrattenimento di qualità ai bambini, che stanno vivendo insieme a noi questo periodo difficile – spiega l’organizzazione -. Perché l’arte di strada non è fatta solo di grandi eventi e leggerezza, ma anche di piccole azioni molto significative, che ci ricordano la sua bellezza, la sua magia, la sua interminabile forza e la sua straordinaria capacità di farci andare avanti, sulla STRADA della vita, nonostante tutto”.

Il Festival offrirà quindi una grande vetrina di Natale – online -, per promuovere le creazioni artistiche ideate e prodotte dagli artigiani che ogni anno partecipano a Tolfarte e permettere, a chi vorrà aderire a questa iniziativa, di acquistare regali unici e originali, fatti con il cuore, la pazienza e la creatività che caratterizza per promuovere un Natale più solidale e meno Amazon!

Domenica 13 dicembre, invece, appuntamento dal vivo al Polo culturale dove si raccoglieranno le “scatole di Natale”, con orario 10.30-12.30 e 14.30-17. Anche in collina è arrivato il progetto di solidarietà “La Scatola di Natale”, accolto e adattato con gioia dall’Associazione Tolfarte e dal Comune di Tolfa per dare un po’ di calore ai più bisognosi del paese in questo periodo strano e difficile, ma pur sempre natalizio!

In sostanza ciascuno potrà confezionare una scatola da scarpe, mettendoci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.); una cosa golosa; un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, poesia, ecc.); un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti! Naturalmente gli oggetti vanno pensati a seconda se si vuole farne dono a un bambino, a un ragazzo o a un anziano e se questi siano maschi o femmine. Le istruzioni e i suggerimenti per la preparazione dei pacchi si trovano anche sulla pagina fb di Tolfarte.

Sul link https://www.facebook.com/events/717264082229571/ si avranno informazioni sul corso di autopromozione destinato agli artisti che si terrà online il 17, 18 e 19 dicembre, dalle 10 alle 12. Si tratta di un percorso formativo ideato dalla consulente di comunicazione e marketing, ufficio stampa e docente Fiorenza Gherardi De Candei (da sempre Ufficio Stampa del Festival). Con la partecipazione del Direttore Artistico Claudio Coticoni”.

E ancora, destinato ai bambini, il Natale con un click, alle 17 del 19 e del 20 dicembre, due eventi gratuiti, organizzati da Tolfarte Kids in collaborazione con l’Associazione romana Azùcar dolcemente insieme, la Biblioteca di Tolfa e l’attrice Daniela Barra. Sabato illumineremo di magia la serata con un laboratorio di costruzione di lanterne di Natale: ai bimbi servirà solo un barattolo (va bene anche quello del sugo o della marmellata), della carta velina o di giornale, qualche nastro, un po’ di colla, acqua ed un pennello! Domenica ascolteremo un racconto in diretta dalla Biblioteca di Tolfa e guideremo i bambini in una divertentissima caccia al tesoro, organizzata in collaborazione con i genitori! Info e prenotazioni: apstolfarte@gmail.com