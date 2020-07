Parrucchiera non rispetta norme anti Covid e ha lavoratore 'in nero': attività chiusa per cinque giorni - Terzo Binario News

Controlli serrati da parte dei carabinieri a Cornelia e Boccea

Nel corso di un servizio coordinato del controllo del territorio, con il fine di contrastare ogni forma di illegalità e di verificare il rispetto della normativa in materia emergenza epidemiologica Covid, i carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno passato a setaccio i quartieri Cornelia e Boccea. Per la titolare di un negozio di parrucchiere è scattata la sospensione dell’attività per cinque giorni e una sanzione amministrativa dell’importo di 1.800 euro.

La donna, una cittadina del Bangladesh di 41 anni, è stata sanzionata perché all’interno del suo salone sia il personale che gli avventori non indossavano alcun dispositivo personale di sicurezza, non era presente un elenco con un servizio di prenotazione, in modo da scaglionare l’ingresso dei clienti, tra un persona e l’altra.

In più non era assicurata la distanza di sicurezza di almeno un metro, nel rispetto dei protocolli volti a prevenire il rischio di contagi da Covid-19. Non solo: i militari hanno accertato anche la presenza di un lavoratore “in nero”.

Complessivamente, il personale della Stazione Madonna del Riposo e del Nucleo Operativo hanno controllato cinque esercizi commerciali: in quattro non sono state riscontrante anomalie.