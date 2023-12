Parla l'ex marito della donna di Cerveteri aggredita sulla A1: «Non c'entro nulla con l'aggressione» • Terzo Binario News

Rintracciato dalla Rai, ha detto di trovasi a 400 km al momento dell’accoltellamento ma ha glissato sulle figlie

Respinge ogni accusa e ogni coinvolgimento l’ex marito della donna accoltellata ad una gamba nell’area di servizio dell’autostrada A1 Bisenzio est.

“Non c’entro nulla con l’aggressione, io sono sono qua a casa (in Friuli, ndr). No, non non ho sentito nessuno né lei né le figlie” ha detto al telefono a La Vita in diretta su Rai 1.

Il giorno di Santo Stefano la donna, maestra d’asilo 58enne, è stata aggredita da un uomo con il volto coperto e ferita alla coscia con un coltello. Il primo sospettato è stato l’ex marito, che sembrava irreperibile.

È stato poi rintracciato e si è messo a disposizione degli investigatori escludendo di essere coinvolto nell’aggressione della moglie. La coppia è separata con rapporti turbolenti in passato e lei lo ha denunciato per maltrattamenti.

Le indagini vanno avanti a tutto campo e gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste per dare un’identità all’aggressore incappucciato che si è materializzato davanti all’auto della donna parcheggiata nell’area di servizio.

La vittima stava rientrando a casa a Segrate, partendo da Cerveteri dove ha passato il Natale. Nell’autogrill l’uomo incappucciato ha aperto lo sportello e l’ha colpita alla coscia per poi scappare. la donna, sotto shock, è stata medicata e già dimessa dall’ospedale Careggi con una prognosi di due settimane.

Ascoltata in Procura, ha fornito ogni dettaglio per permettere agli inquirenti di ricostruire l’episodio.

La speranza è che le telecamere del tratto autostradale abbiano ripreso la fuga dell’aggressore mascherato, magari la targa dell’auto.

Si indaga anche sul movente, nessuna pista investigativa esclusa dall’aggressione a scopo di rapina alla vendetta o ritorsione. In passato, infatti, l’insegnante ha raccontato che qualcuno le ha tagliato le gomme della sua auto.