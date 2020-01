Parioli: 30enne trovato morto con busta in testa chiusa da corda - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un 30enne è stato trovato morto nella stanza di una hotel, ai Parioli: la vittima aveva una busta in testa, chiusa ermeticamente con una corda. La scoperta è avvenuta alle 13,30 di lunedì 27 gennaio. Sul posto il personale del 118 e la Polizia del commissariato Villa Glori.

Il ragazzo era nato a Roma nel 1990. Gli agenti – in via Torquato Taramelli – hanno trovato un biglietto, in cui il giovane spiegava ai familiari di aver già provato in precedenza a togliersi la vita.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nessuna ipotesi è esclusa: la pista più seguita, al momento, è quella del suicidio.