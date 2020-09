Parigi-Assisi: Cerveteri in marcia per pace e diritti umani, aperte le iscrizioni - Terzo Binario News

Mai come in questo particolare momento storico c’è bisogno di unirsi in un sentimento di pace e speranza. Anche quest’anno, come Comune di Cerveteri abbiamo aderito alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi 2020 di domenica 11 ottobre, una catena umana che nel pieno rispetto delle normative anti-covid, richiamerà anche quest’anno persone provenienti da tutta Italia.

Al fine di permettere a più persone possibili di vivere questa esperienza, abbiamo organizzato un servizio di bus navetta che da Cerveteri porterà direttamente al luogo della manifestazione. Partenza alle ore 07:00 da Piazza Aldo Moro, rientro in serata.

Prenotazione obbligatoria: ssessore.battafarano@comune.cerveteri.rm.it oppure inviare un WhatsApp a 3346161449.

COSA PORTARE

1) indumenti e scarpe comode;

2) mascherina protettiva, da indossare durante il viaggio in pullman e durante la marcia, e igienizzante per le mani;

3) cartelloni, striscioni, magliette, bandiere che promuovano il vostro impegno per i diritti umani e la pace.

Sono oramai tanti anni che prendiamo parte a questo appuntamento così sentito e partecipato ed ogni anno ci regala nuove emozioni. Sarà bello viverlo insieme anche quest’anno.