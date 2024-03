Pari con rimpianto del Tolfa, la vetta di Promozione si allontana • Terzo Binario News

Uno 0-0 che non ci voleva per il Tolfa, che si allontana dal primo posto del girone A di Promozione.

I biancorossi hanno impattato contro la Duepigrecoroma terzultima della classe ed è uno stop che permette alla capolista Sorianese (straripante sull’Ostiantica visto che è finita 8-0) di salire a 52 punti mentre l’Urbetevere a sorpresa è stata fermata sull’1-1 alla Pisana dal Palocco.

E proprio in virtù di questo pareggio resta l’amato in bocca alla Pacifica perché si potevano guadagnare punti su entrambe. Invece l’Urbetevere è andata a 51, il Tolfa è ora a a 48 in compagnia dello stesso Palocco.

Tuttavia la situazione resta molto fluida con i passi falsi che possono essere compiuti da chiunque contro chiunque.

Certo mister Roberto Macaluso è consapevole del fatto che la possibilità di accorciare sulla vetta è sfumata malamente: «Guardando alla classifica è sì un’occasione persa – ammette – ed è un peccato, perché potevamo staccare il Palocco e andare a -1 sull’Urbetevere rimanendo terzi da soli. Dispiace pure perché contro la Duepigrecoroma se una squadra meritava di vincere era il Tolfa. Però bisogna pensare al futuro, consapevoli che le condizioni attuali rispecchiano l’andamento attuale. Le difficoltà ci sono, parecchi giocatori importanti sono fuori e bisogna adattarsi. Tuttavia il pessimismo che percepisco è sbagliato, perché abbiamo fatto quanto dovevamo fare, ovvero salvarci il prima possibile. Se non altro ci siamo tolti il magone di arrivare primi». Macaluso sottolinea che questo aspetto ha generato “ansia da prestazione” nella squadra. «Ci siamo accorti dell’occasione ghiotta per riavvicinarci all’Urbetevere – prosegue il tecnico – e questa ossessione ci ha tolto la serenità mostrata del girone d’andata, ora si è generata la preoccupazione inutile di dover far risultato. Inoltre non siamo neanche stati fortunati: il rientrante Giovani Magloire è partito dall’inizio, Gianluca Nuti, motore della squadra che fa alzare la qualità in allenamento e in partita, è subentrato e ha subito un fallo da rigore potenziale che non è stato concesso. Nel primo tempo è stato annullato un gol per fuorigioco, con il portiere ospite bravo in più di un’occasione». Domenica prossima visita al Castel Sant’Elia fanalino di coda del girone A: «Loro hanno l’ultima possibilità di rientrare in corsa per la salvezza e magari, a caccia del successo, ne sapremo approfittare per giocare meglio anche noi» la conclusione dell’allenatore collinare.

Domenica prossima torna in campo anche il Santa Marinella che tre giorni fa ha osservato il turno di riposo. I rossoblù scenderanno in campo allo stadio Fronti contro il Fregene Maccarese che, con 30 punti, sta cercando di uscire dalla zona play-out. Oltre al campionato, le due compagini si sono incontrate anche nel turno secco dei 32esimi di Coppa Italia dove i rossoblù, sempre in via delle Colonie, hanno avuto la meglio sull’undici di Fregene con un 3-2 di rimonta.