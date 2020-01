Parco Leonardo: lavori di potatura e sfalcio, il programma - Terzo Binario News

Sono iniziati il 2 gennaio e continueranno nei prossimi giorni i lavori di potatura degli alberi e sfalcio delle siepi a Parco Leonardo. Il 2 e il 3 gennaio, per la precisione, i lavori hanno interessato le aree di parcheggio di Parco Leonardo in via Portuense e via del Perugino. Così l’Amministrazione comunale di Fiumicino in una nota.

Le squadre incaricate dall’Assessorato all’Ambiente hanno provveduto ad alleggerire i lecci in modo da permettere alle auto di utilizzare tutti i parcheggi a disposizione. Inoltre, è stata sagomata la siepe di via del Perugino.

Nei prossimi giorni sono in programma interventi di questo tipo anche nella zona di Pleiadi.