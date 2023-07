Parco di viale Europa, “Ladispoli non merita arroganza, cemento e devastazione” • Terzo Binario News

La nota di Partito Democratico, La Forza della Comunità, Governo Civico Ladispoli, Ladispoli Attiva, Giovani Democratici, Regeneration, Sinistra Italiana e Collettivo Adelante

“In ogni modo possibile, abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di ripensarci sulla decisione presa nei riguardi del parco di Viale Europa: ma non c’è stato nulla da fare, la risposta è stata un secco “NO”.

La devastazione operata nei confronti del più bel parco di Ladispoli, quello dove figli e nipoti giocavano liberamente senza limiti, è divenuta l’ennesima scellerata opera di cementificazione compiuta da questa giunta.

Dopo aver accolto molteplici segnalazioni e manifestazioni di preoccupazione da parte delle cittadine e dei cittadini, nella giornata di ieri, 13 luglio 2023, i consiglieri dei gruppi consiliari “PD – La Forza della Comunità”, “Governo Civico” e “Ladispoli Attiva”, insieme a rappresentanti di Partito Democratico, Giovani Democratici, Regeneration, Sinistra Italiana, Collettivo Adelante, Ladispoli Attiva, Ladispoli Sostenibile si sono riuniti con urgenza per discutere del futuro della città, con l’obiettivo di porre fine alla strada intrapresa dall’attuale amministrazione ormai divenuta intollerabile.

Un approccio fatto di arroganza, menefreghismo verso i reali bisogni della cittadinanza e sempre più orientato esclusivamente a cementificare e privatizzare.

Fra i tanti temi che sarà necessario riprendere per salvaguardare il territorio, quello della difesa degli spazi pubblici e dei beni comuni, come il Parco di Viale Europa, ha un’importanza centrale.

Per questo, esaurito ogni tentativo di dialogo con l’Amministrazione, siamo pronti a mettere in campo necessarie azioni alternative, comuni e condivise, per dare a Ladispoli un futuro migliore e più giusto”.

