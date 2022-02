Parco degli Angeli: "Se la politica di Ladispoli parla del Dopo di Noi è la strada giusta" - Terzo Binario News

Il responsabile del Parco degli Angeli plaude Amelia Mollica Graziano per l’attenzione riservata al tema

Leggiamo con soddisfazione che la candidata Sindaco per Ladispoli Amelia Mollica Graziano pone fra i punti fondamentali del suo programma quello di affrontare in modo serio la questione del “Dopo di noi”.

Le famiglie del Parco degli Angeli si sono unite proprio sulla spinta di tale esigenza: “dare un tetto al loro futuro” è il nostro obiettivo, che va oltre la nostra stessa esistenza.

Evidentemente il sindaco Grando aveva ed ha altre priorità perché del “Dopo di noi” non solo se ne è infischiato ma ha proprio bloccato le iniziative al riguardo della nostra associazione.

L’attenzione della candidata Mollica Graziano, fortemente sostenuta da uno degli imprenditori che significativamente hanno fatto la storia del nostro territorio, per la questione che più ci sta a cuore rende evidente che non è andato perso il nostro impegno di questi anni per non lasciare che l’indifferenza facesse calare il sipario delle iniziative di facciata su quelle che sono le vere priorità di chi la disabilità non la vive alla giornata.

“L’amministrazione Grando non è condivisibile”, ha detto la Mollica Graziano, “tutto è possibile ed io fin da ora faccio gli auguri alla Marongiu e a Pascucci”.

Bene, la candidata sindaco con radici nel centro destra rimasta scottata per la fiducia tradita da chi ha imbonito tanti con false promesse elettorali, che sicuramente intercettera’ il consenso dei delusi con la stessa matrice, si rivolge a tutti i cittadini che hanno particolari esigenze con un dettaglio di programma per il quale altre forze politiche del territorio di matrice diversa già hanno dato disponibilità che presto sarà esplicitata.

La nostra Associazione è fiera di rappresentare un punto di riferimento per chi seriamente vuole portare avanti programmi per il “Dopo di noi” ed è lieta di mettere a disposizione delle persone serie il lavoro già fatto a tal fine, quel lavoro già messo a disposizione del sindaco Grando e che è stato ignorato ed ostacolato.

La nostra non è un’organizzazione politica ma con la politica deve dialogare per far si che Ladispoli si apra alle questioni importanti che affliggono tutte le famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà dell’handicap.

Abbiamo provato a dialogare con Grando ma è stato un monologo verso un sordo, adesso dialogheremo con chi vediamo che oltre ad averne voglia è aperto ad una unione di intenti che punta, con chi veramente ha a cuore la nostra città, a cambiare le cose.

Per il momento: grazie Amelia per aver fatto la scelta giusta su che lato stare, auguri e buon lavoro.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus