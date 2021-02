Parco degli Angeli: "Parcheggi disabili occupati, una prepotenza con risposta simpatica" - Terzo Binario News

“Quando c’è chi non si cura dei problemi degli altri una cosa è sicura: a risentirne è il buon vivere nel suo complesso.

Quella di occupare gli spazi riservati per il parcheggio delle persone disabili è purtroppo un’abitudine dura da sdradicare.

Abitudine esasperante per chi è costretto a rocambolesche manovre o pericolosi spostamenti sol perché ci sono persone che, pur essendo dotate di solide gambe, non sono disposte a fare qualche passo trovando più comodo di infilarsi nel primo posto libero.

C’è anche chi, come il nostro amico Roberto Campolin, preferendo ricorrere al buonumore per appellarsi alla buona educazione, ci ha contattati per una simpatica campagna di sensibilizzazione “alla Brumotti”.

La fantasia di Roberto, che il problema lo vive sulla sua pelle, ha materializzato un pannello aggiuntivo da applicare ai segnali di sosta riservata che invitano a lasciarli liberi e fruibili e, se ciò non bastasse, sulla scia del noto personaggio di “Striscia la notizia” che lascia le “merdine”, ci sono pronti dei pungenti adesivi che rammentano quanto….. sia odiosa la noncuranza dei problemi altrui.

Noi ovviamente siamo dalla parte di Roberto e, considerate le sue difficoltà, ci siamo resi disponibili per aiutarlo a diffondere (consegnando il materiale che ci ha fornito) il suo allegro ma certamente serio messaggio di civiltà.

I vostri amici del Parco degli Angeli