Parco degli Angeli a Grando: "Il suo silenzio danneggia la sua stessa immagine" - Terzo Binario News

“Da dove le prende le sue informazioni la Cordeschi? Se ad esprimersi in modo così scomposto (le associazioni che si occupano di persone disabili le ha definite “associazioni disabili”) e distante dalla realtà fosse stata un’ubriacona o una persona dedita agli oppiacei non me la sarei posta la domanda ma la Cordeschi, anche se non si palesa come una “cima” in fatto di cultura e di comunicazione, certamente non è una sprovveduta e non mi pare folle (perché tale altrimenti sarebbe) al punto di inventarsi in prima persona le sciocchezze che ha “sparato a raffica”.

E allora di chi si è fidata? Chi l’ha portata ad un punto “di non ritorno” costringendola a difendere l’indifendibile pur di cercare (invano) di salvare la faccia?

Un’idea ce l’abbiamo ma non vogliamo surrogare l’interessata in una spiacevole incombenza (ammettere di essere stata presa per i fondelli oppure passare alla storia come una inqualificabile bugiarda).

Tante domande sono rimaste senza risposta per motivi che, in astratto, potremmo comprendere ma “the question of de century” è: di cosa ha paura il Sindaco Grando?

Cosa gli impedisce di emulare il suo omologo cerveterano, ammettendo che sono stati fatti degli errori, chiedere scusa ed adoprarsi per arginare i danni provocati a tanti ragazzi disabili ed alle loro famiglie?

Certo per fare certe cose bisogna avere buone doti di umiltà e coerenza, senso dell’opportunita e soprattutto del decoro.

Insomma bisogna essere maturi per comprendere che non c’è pennello o silenzio che può coprire l’ignobile distruzione del Parco degli Angeli, struttura realizzata da persone per bene per il bene di ragazzi disabili che qualcuno ha provato a mettere in mezzo ad una strada.

Cosa è che impone al Sindaco Grando un’inaccettabile linea del silenzio che, lungi da poter essere considerata sdegnosa incuranza, lo sta facendo apparire come una persona sotto ricatto?

Si sta rendendo conto di quanto costa alla sua immagine questo silenzio?”

Filippo Bellantone Presidente APS Parco degli Angeli Onlus