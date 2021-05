Parco degli Acquedotti, la Polizia Locale mette in salvo una tartaruga a rischio estinzione - Terzo Binario News

Erano in servizio di controllo nel parco degli Acquedotti, quando una pattuglia dell’Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati avvicinati , ieri pomeriggio, da una donna che mostrava loro il ritrovamento di una tartaruga.

Accortisi dell’appartenenza della stessa ad una specie protetta e a rischio estinzione (Testudo Hermanni) , gli agenti hanno immediatamente preso in custodia l’animale, per poi portarlo al Centro di Recupero della Fauna Selvatica, presso il Bioparco di Roma. In questo modo i caschi bianchi hanno garantito ad “Arturo”, questo il nome dato alla testuggine, le cure del caso e la conservazione della specie.