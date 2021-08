Parco Angeli: "La spiaggia Liberamente di Cerveteri non sia un unicum" - Terzo Binario News

“Il mare è da amare ma non puoi camminare: cosa fare?

La risposta a questa domanda è lo stabilimento “Liberamente” di Campo di Mare.

Risposta che è arrivata dopo un lungo confronto con la D.ssa Francesca Cennerilli, assessore alle Politiche Sociali di Cerveteri, con la quale spesso ci siamo soffermati sulle tante problematiche che chi vive la realtà dell’handicap deve quotidianamente affrontare.

Alla notizia che sarebbe stato realizzato, primo nel litorale laziale, uno stabilimento “dedicato” a chi ha problemi di deambulazione abbiamo offerto la nostra collaborazione prima suggerendo qualche soluzione pratica e poi distaccando un nostro operatore per quattro pomeriggi settimanali come supporto alla balneazione.

Una bella esperienza che si protrarrà fino a fine mese nell’entusiasmo generale.

Entusiasmo nel “testare da vicino” qualcosa nato specificamente per esigenze particolari, entusiasmo perché l’iniziativa è espressione di attenzione verso una fascia sociale purtroppo più avvezza ai tagli ed ai ritardi.

L’abbiamo considerata un’inversione di tendenza, almeno per quanto riguarda il Comune di Cerveteri, ed è per questo che nella giornata più calda poniamo la questione più scottante:

AUSPICHIAMO CHE NON SIA UNO SPRAZZO DI CIVILTÀ DA RICORDARE CON RIMPIANTO.

L’iniziativa è stata più che apprezzata ed è suscettibile di perfezionamenti, in particolare per l’entrata in acqua con le sedie job, ma bisognava partire per poter orientare al meglio la rotta.

Per poter però proseguire nel viaggio bisogna fin d’ora pensare al carburante.

Carburante per quest’anno garantito da un finanziamento regionale che speriamo, in considerazione del consenso acquisito, sia stoccato fin d’ora affinché sia assicurato per la prossima stagione.

Su questo tema incentreremo una serena valutazione con l’attuale Amministrazione con la consapevolezza che i frutti del suo impegno saranno colti dalla prossima ma gustati dalle famiglie che altrimenti resteranno in balia delle onde….. di calore che inevitabilmente affliggono chi non può mitigarle andando al mare.

Quest’anno per noi è un bel ferragosto, quindi auguriamo a tutti di viverlo al meglio con spenzieratezza e responsabilità.

I vostri “freschi” amici del Parco degli Angeli