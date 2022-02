Parchi e sviluppo, le prime ventidue firme al Contratto di Lago Bracciano - Terzo Binario News

Siglato presso la sede dell’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano il Contratto di Lago Bracciano, un atto di impegno formale come accordo volontario di programmazione negoziata.

Il Contratto di Lago è uno strumento strategico integrato per la pianificazione e gestione del territorio lacuale, in grado di promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze idrogeologiche, paesaggistiche, naturalistiche e di inquinamento nel circondario ecologico sabatino. Si tratta quindi di un ampio progetto promosso con il contributo della Regione Lazio e coordinato dall’ente dell’area naturale protetta lacustre in condivisione coi portatori d’interesse locali, istituzioni e comunità, associazioni e comitati di categoria, dove ognuno è chiamato a svolgere la sua parte.

All’atto della firma, nella sede di Via Aurelio Saffi a Bracciano (Roma) si sono ritrovati 22 dei 36 complessivi soggetti pubblici e privati aderenti. Entro la fine della prossima settimana, come da tempistica nel bando pubblico, si aggiungeranno i restanti, tra questi anche i Comuni di Bracciano, Trevignano, Anguillara Sabazia e il Consorzio Lago di Bracciano, già nell’iniziale manifesto d’intenti e membri del comitato promotore di un percorso partecipativo iniziato nel 2019.

“Pur trattandosi del risultato conclusivo di un grande lavoro di squadra – affermano Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, rispettivamente presidente e direttore dell’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano – quello di oggi èin realtà solo l’inizio di un cammino comune sul territorio, voluto per raggiungere quegli obiettivi prefissati in maniera condivisa e partecipata, attraverso la realizzazione delle diverse azioni concordate tra tutti i partecipanti. Si è aperta una nuova stagione di dialogo democratico nell’interesse comune. Ringraziamo tutti gli attori territoriali che sono intervenuti, senza di loro non si sarebbe potuto fare niente, loro sono i veri protagonisti! Un ringraziamento particolare va poi anche alla Regione Lazio e l’Ufficio di scopo, piccoli Comuni e Contratti di Fiume, rappresentato da Cristiana Avenali, con la quale il Parco e gli stakeholders hanno già promosso in passato PlasticFree, iniziativa strettamente legata al Contratto di Lago, pensata per sensibilizzare la collettività alla riduzione dell’uso della plastica.”

Il Contratto di Lago Bracciano si configura quindi come un processo continuo di negoziazione tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli sul comprensorio lacuale, finalizzato in accordi multisettoriali e multiscalari caratterizzati da volontarietà e flessibilità. Il Contratto di Lago Bracciano non ha un termine temporale prefissato, ma resta in vigore fino a quando resterà viva la volontà di aderire all’accordo da parte degli attori sottoscrittori. Il cuore propulsivo dell’iniziativa è quindi la ricostruzione di una visione condivisa e sostenibile del bacino idrografico. La comunità è chiamata a elaborare una visione armonica facendo emergere i conflitti, gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di fare sistema.

I 22 FIRMATARI DEL CONTRATTO DI LAGO DI BRACCIANO

Alma Srls (Smeraldo Camping Village) ARCI Pesca FISA Asd Nauticlub Martignano Ass. Acqua Bene Comune ONLUS Ass. Anguillara Bene Comune Ass. cult. Sabatae Ass. Forum Clodii Ass. Il Dirigibile.it Ass. Cult. L’agone nuovo Ass. Progetto Comune Ass. Scuolambiente Ass. Ti con Zero ASSONAUTICA Acque Interne Lazio e Tevere Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano Federbalneari Fiumi e Laghi FederTrek Escursionismo e Ambiente Hydra Ricerche di A. Balestri & C. S.a.s. Italia Nostra LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà Salvaguardiamo Bracciano ODV WWF Roma e Area Metropolitana (Gruppo WWF Monti Sabatini)