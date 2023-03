Parcheggiatori abusivi nordafricani a piazza Fiume fermati da Roma Capitale • Terzo Binario News

Pomeriggio movimentato, quello di ieri, per gli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale , che si sono appostati a Piazza Fiume per cogliere in flagrante parcheggiatori abusivi molesti e ubriachi che, come da segnalazioni e denunce presentate, importunano gli automobilisti e danneggiano le auto in sosta.

Tre gli uomini fermati e identificati, tutti nord africani, due di 35 anni e uno di 33 anni, ai quali sono stati comminati verbali per attività illecita di parcheggiatori, per un totale di 3 mila euro circa.

Gli agenti hanno disposto 3 ordini di allontanamento. Una persona, con precedenti penali, è stata denunciata per irregolarità sul territorio nazionale.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.