Parcheggiatori abusivi fuori dagli ospedali romani, la Polizia ne pesca cinque • Terzo Binario News

Nell’ambito dei servizi antidegrado e antiabusivismo posti in essere dalla Polizia di Stato, in tutta la capitale, questa volta l’attenzione degli agenti della Questura di Roma è stata rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi dei nosocomi.

Nella mattinata di ieri, i poliziotti dei Commissariati Colombo, Monteverde, Porta Pia, Casilino ed Esposizione, con il coordinamento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario presso l’ospedale C.T.O, il Bambin Gesù, il San Camillo Forlanini, Policlinico Umberto I, il Sant’Eugenio e il Policlinico Casilino, volto ad individuare e sanzionare soggetti che abusivamente richiedono e riscuotono somme di denaro per il parcheggio, approfittando del delicato momento in cui si trovano le persone che si recano in ospedale.

Durante il servizio, i poliziotti hanno sanzionato 5 soggetti sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato ordini di allontanamento; inoltre hanno accertato che uno di essi era sottoposto al regime degli arresti domiciliari e che, durante il permesso orario, svolgeva l’illecita attività nei pressi del Policlinico “Casilino”.

Confiscato il denaro rinvenuto nelle tasche degli stessi.