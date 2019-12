Parcheggiatore abusivo vuole più soldi da una donna e tenta di entrarle in auto, lei reagisce con spray al peperoncino - Terzo Binario News

Ha prestato la sua “opera” di parcheggiatore abusivo per far posteggiare l’auto di una donna romana di 36 anni nei pressi del Lungotevere San Paolo, ma quando questa gli ha corrisposto un’offerta – giudicata troppo esigua – l’uomo, un cittadino del Bangladesh di 51 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, ha pensato bene di minacciare l’automobilista e di tentare addirittura di entrare nell’abitacolo per costringerla a pagare la sua “tariffa ordinaria”, 5 euro.

Purtroppo per lui, la vittima ha avuto il sangue freddo e la prontezza di utilizzare una bomboletta di spray al peperoncino con cui ha neutralizzato l’aggressore e, subito dopo, ha composto al telefono IL Numero Unico di Emergenza “112”.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR, raggiunto il posto in pochi istanti, hanno identificato e denunciato a piede libero il parcheggiatore abusivo con l’accusa di violenza privata