Parcheggi rosa, interviene l’Udi di Ladispoli – Cerveteri • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Udi Ladispoli – Cerveteri

Notiamo con soddisfazione che è possibile trovare soluzioni anche là dove ci siano posizioni politiche diverse e ci riferiamo alla questione parcheggi rosa che ha movimentato una delle ultime sedute del Consiglio Comunale di Cerveteri, attirando l’attenzione dei media locali.

Noi dell’Udi gruppo “Nilde Iotti” Ladispoli Cerveteri pensiamo che avere posizioni politiche diverse significhi avere “visioni” del mondo diverse. Però diventa tutto più complicato quando queste “visioni”, quali retaggio di una cultura patriarcale e maschilista, le esprimono gli uomini che si affrettano a dire “sono per la parità dei sessi e nessuna differenza tra uomini e donne”. Certo che le donne non sono da proteggere, anche se in stato di gravidanza, perché fortunatamente non sono in via di estinzione!

Anche se considerando i numeri dei femminicidi, il dubbio che i maschi puntino alla nostra estinzione ci viene. Ma è il termine protezione che non va bene, la parola da usare è “sostegno”!

Sostegno alle donne; in stato di gravidanza e no, che siano madri o no, single o in coppia.

E’ indubbio che, vista la natalità, il sostegno alla maternità e alle nascite sia fondamentale, ma per questo serve un piano, una serie di misure da programmare, di cui il Comune può farsi promotore. Nel frattempo attendiamo fiduciose che gli uomini facciano la loro parte, cominciando con il riflettere su se stessi e sull’opportunità delle loro esternazioni.