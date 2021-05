Parcheggi blu a Ladispoli: torna la sosta a pagamento - Terzo Binario News

La Flavia Servizi rende noto che dal primo giugno al 30 agosto a Ladispoli tornano le strisce blu nelle zone del lungomare (Lungomare Regina Elena – Lungomare Marco Polo – Lungomare Marina di Palo – Via Fregene, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Santa Severa, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Santa Marinella, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Sanremo (lato sinistro), dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare -Via Arenile di Torre Flavia lato destro direzione Roma, dall’intersezione con Via Sanremo fino al civico 1/a).

In queste vie le auto al servizio di portatori di handicap potranno parcheggiare gratuitamente e senza limiti di orario esponendo l’apposito tesserino.

La Flavia Servizi ricorda, inoltre, che le auto al servizio di portatori di handicap possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu in tutte le zone della città ad eccezione di piazza Marescotti, viale Italia e piazzale Roma dove la sosta è gratuita per due ore con l’esposizione del disco orario (come previsto dalla delibera di Giunta n.32 del 5 febbraio 2018). .

Tutti i veicoli ad esclusiva trazione elettrica potranno sostare nelle aree a pagamento senza limitazione di orario. Per usufruire di queste agevolazioni i proprietari dei veicoli elettrici dovranno esporre l’apposito contrassegno che sarà rilasciato, previa richiesta, dalla società Flavia Servizi, gestore dei parcheggi a pagamento a Ladispoli. Istituito anche abbonamento annuale di 50 euro per i veicoli elettrici/ibridi che permette la sosta senza limitazioni di orario in tutti i parcheggi a pagamento del territorio. Anche in questo caso l’abbonamento dovrà essere esposto all’interno dell’automobile.

Per tutte le informazioni sugli abbonamenti semestrali e annuali: Piazza Rossellini giorni: martedì, 11:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 17:30, venerdì dalle 11:00 alle 12:30.

email: parcheggi@flaviaservizi.it.