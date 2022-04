Parcheggi blu, a Ladispoli si pagano pure con l'app Telepass - Terzo Binario News

Flavia Servizi ricorda che è possibile pagare la sosta delle strisce blu anche con il proprio smartphone grazie all’app Telepass Pay.

Il servizio consente di pagare i soli minuti di parcheggio effettivo senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta.

Si ricorda, inoltre, che le auto al servizio di portatori di handicap possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu (l’originale del contrassegno disabili, in corso di validità, deve essere esposto all’interno del veicolo).

Tutti i veicoli ad esclusiva trazione elettrica possono sostare gratuitamente nelle aree a pagamento senza limitazione di orario. Per usufruire di queste agevolazioni i proprietari dei veicoli elettrici devono esporre l’apposito contrassegno rilasciato, previa richiesta, dalla società Flavia Servizi, gestore dei parcheggi a pagamento a Ladispoli. Istituito anche abbonamento annuale di 50 euro per i veicoli elettrici/ibridi che permette la sosta senza limitazioni di orario in tutti i parcheggi a pagamento del territorio. Anche in questo caso l’abbonamento, richiesto alla società Flavia Servizi, deve essere esposto all’interno dell’automobile.

Tutte le informazioni e la modulistica riguardante gli abbonamento si possono trovare sul sito www.flaviaservizi.it. Lo Sportello per la consegna dei documenti e il ritiro dei permessi è attivo in piazza Rossellini il martedì dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 17:30, il venerdì dalle 11:00 alle 12.30. Per ulteriori informazioni parcheggi@flaviaservizi.it

Pubblicato mercoledì, 20 Aprile 2022 @ 09:59:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA