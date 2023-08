Parcheggi a pagamento a Cerenova, "poi non ci si stupisca se i giovani non verranno più" • Terzo Binario News

Un 25enne polemizza anche verso pulizia della spiaggia e depuratori

“Sono un ragazzo di 25 anni e volevo far notare come da ieri 3 agosto i parcheggi saranno a pagamento ogni giorno, con la possibilità della formula “40€ per il mensile”.

Ma io dico ci rendiamo conto del livello a cui siamo arrivati con questa amministrazione ?

Dei parcheggi pieni di buche, con sabbia alta mezzo metro che se ci entri devi andare a lavarla, non custoditi e con dei parcheggiatori all’ingresso che il più delle volte fanno storie per chi usa il pos “perché non prende qui”, gestito dall’Alma club che quindi prenderà buona parte dei soldi senza nemmeno destinarli al comune, lo stesso comune che ha deciso di attuare questa soluzione.

Già la gente e i giovani come me vengono a Cerenova solo perché hanno il proprio gruppo di amici, perché le spiaggia fanno pietà e i depuratori funzionano solo quando l’amministrazione vuole farli funzionare, ma ora oltre al danno anche la beffa.

Vorrei ricordare al sindaco che sui giovani si basa l’economia dell’estate, ma forse è meglio rispondere ad altri interessi che a quelli del popolo.

Vorrei vedere un giorno il sindaco come faceva Pascucci venire al mare a parlare con le persone invece che nascondersi nel suo palazzo, ma capisco che farlo per lei sarebbe un problema, dato che da rappresentante del popolo sta diventando ciò che il popolo non vuole.

Sindaco

Non si stupisca se i giovani smetteranno di venire e si sposteranno.

macchine impantanate,pos non funzionanti, sporcizia e spiagge sporche, vorrei sapere dove fanno a finire i soldi di questo parcheggio.

Una vergogna”.

lettera firmata