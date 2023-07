“Parcheggi a pagamento a Cerenova ma senza neanche una copertura” • Terzo Binario News

Il presidente dell’associazione nautica Campo di Mare Caferri ha raccolto le lamentele di alcuni soci: “Pagare ci sta, purché sia associato a un servizio”

Il problema dei parcheggi a pagamento non segnalati a Cerenova è diventato un problema anche per i frequentatori degli stabilimento di zona.

In questo senso, il presidente della Nautica di Campo di Mare Valerio Celso Caferri ha raccolto alcune rimostranze che gli sono state avanzate a seguito della novità.

“I nostri frequentatori – spiega – hanno segnalato questo fatto. I soci erano stati avvertiti per tempo quindi la sorpresa è stata relativa.

Tuttavia, non è neanche il problema di dover pagare, sebbene non ci sia segnaletica che indichi come e dove versare l’obolo. Il problema è che a fronte di un pagamento non c’è associato alcun servizio.

Non si è pensato di installare delle strutture che ombreggiassero, il che avrebbero fatto accettare meglio la novità del pagamento.

L’altra incognita – conclude il presidente Caferri – riguarda il personale che lavora, costretto tutti i giorni a parare lo spazio auto”.