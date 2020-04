Pap Ladispoli-Cerveteri: "La Russa studi la storia del 25 aprile" - Terzo Binario News

“Il 25 aprile è ricorrenza costituzionalmente coerente in cui si ricorda la liberazione dal fascismo e dalle barbarie di quelli che sono stati gli anni bui per il nostro paese.

Chi ne vorrebbe fare una festa di tutti i caduti italiani nella seconda guerra mondiale, quindi anche dei fascisti, è fuori strada e contro gli insegnamenti e i doveri costituzionali sui quali è nata la Repubblica italiana.

Chi, come ha fatto La Russa di Fratelli d’Italia, vorrebbe trasformare il 25 aprile nella ricorrenza per le vittime del coronavirus, è invitato ad evitare simili strumentali proposte, a studiare la storia e ad evitare provocazioni che offendono il ricordo di chi è caduto per mano fascista e anche di chi oggi sta morendo in questa triste e grave emergenza sanitaria.

Per noi il 25 aprile è e rimane il ricordo sempre attuale della sconfitta dei fascisti e della lotta di liberazione partigiana nel nostro paese”.

Potere al Popolo Ladispoli-Cerveteri