Pap Civitavecchia velenosa contro la Lega: "I cuccioli di mamma Enel gettano la maschera" - Terzo Binario News

Mentre il primo cittadino rimane trincerato nel suo silenzioso fortino, Lega e Forza Italia, ossia buona parte della sua maggioranza consiliare, cominciano la loro prevedibile litania a fovore della nuova centrale turbogas di Enel.

Da questi gruppi non ci siamo mai aspettati niente. Non abbiamo mai creduto alla loro ambiguità, al loro attendismo o ai loro tatticismi mediatici neanche quando votavano in consiglio comunale a favore di ordini del giorno dichiaratamente contrari al gas. Non ci interessa sottolineare la loro innata incoerenza, ci interessa però difendere la nostra città dalle ingerenze calate dall’alto, dall’inquinamento non solo ambientale che subiamo da anni e dalla disoccupazione dilagante.

Ciò premesso, quello che a noi appare evidente è che, da una parte qualcuno ha sempre cercato di salvare la faccia evitando di trasformare generici no al gas in atti amministrativi concreti lasciando che a fare il lavoro sporco delle autorizzazioni fossero principalmente i ministeri competenti (ieri il Mise, oggi il MiTE), dall’altro pare proprio che gli stessi soggetti abbiano nel frattempo costantemente lavorato ad un’operazione funzionale soltanto alla stipula di una nuova convenzione/elemosina con mamma Enel.

In tutto questo si rifà viva l’ombra oscura del ricatto occupazionale, quella che trae beneficio dalla contrapposizione fratricida tra concittadini e che questa volta, a dispetto della mistificazione della realtà tanto cara a Lega e Forza Italia, punta tutte le sue fiches su una centrale talmente inutile che sarebbe incapace perfino di garantire lavoro alle maestranze attualmente operative a TVN.

Nella strampalata linea di condotta mediatica di Lega e Forza Italia c’è poi la più classica delle operazioni di scarica barile. E a chi gli fa notare che un nuovo impianto climalterante incatenerebbe per altri trent’anni le sorti di Civitavecchia a quelle dei bilanci di Enel, questi signori sottolineano le recenti dichiarazioni di Cingolani, dimenticando però che le stesse linee guida espresse oggi dal nuovo ministro erano già contenute nei documenti del MiSe e del Ministro dell’Ambiente proprio nei giorni in cui loro votavano in consiglio comunale documenti contrari al gas.

Così, mentre qualcuno sogna la convenzione di mezza estate, Civitavecchia è vittima di vecchi e nuovi intollerabili ricatti. Questa volta non permetteremo a nessuno di svendere Civitavecchia ed è bene che i cuccioli di mamma Enel se ne facciano da subito una ragione.

Potere al Popolo – Civitavecchia