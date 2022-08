Paolacci: "Chiosco e parcheggio a pagamento per chi va alle cascatelle di Cerveteri" • Terzo Binario News

“Non è la prima volta, come è successo ieri, che a Cerveteri si perdono persone per i sentieri delle Cascatelle.

Un caso non isolato, ma uno dei tanti che in questi anni ha raggiunto una quota molta alta.

” La soluzione – dice il consigliere comunale Gianluca Paolacci – è molto semplice, ed è quella di installare una segnaletica per condurre le persone al posto di destinazione.

Non è possibile che si sentano notizie come quella di ieri, con ragazzi, famiglie e persone anziane che si perdono, e spesso si fanno prendere anche dal panico.

Ringraziamo i volontari, le associazioni che si prodigano nell”intervenire con immediatezza , ma credo che sia arrivato il momento che l’amministrazione faccia degli interventi sulle stradine che portano alla Cascatelle anche in vista dell’inverno, quando di farà notte presto e le persone sono ancora a passeggio lungo i percorsi naturalistici.

Inoltre – aggiunge il consigliere – per prendere la palla al balzo, è necessario che ci siano delle iniziative a scopo turistico, legate alla valorizzazione del sentiero.

Applicare anche tariffe di pagamento calmierate ai parcheggi dell’area del cimitero per chi si appresta a visitare le cascatelle e l’idea di uno piccolo chiosco di ristoro , oltre che essere un servizio sociale, è un’opportunità per far nascere un’associazione alla quale dare la gestione dello spazio e magari potranno nascere posti di lavoro. Inoltre – conclude Paolacci – è assente la pannellistica, non vi sono indicazioni specifiche sui luoghi da visitare”-