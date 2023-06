Paolacci: "Cerveteri ha stanziato appena 10mila euro per il turismo" • Terzo Binario News

Gianluca Paolacci, consigliere di minoranza di Cerveteri, che ha lanciato strali verso la maggioranza, per l’esile contributo al turismo.

“Siete una maggioranza scollata – ha tuonato Paolacci – non riuscite a trovare intesa tra di voi.

Non è possibile che per il turismo siano stati stanziati 10 mila euro: in considerazione del fatto che tra due anni a Roma ci sarà il Giubileo, mi sembra davvero un contentino.

Come è possibile – continua – che non si riescano a trovare fondi per un settore del quale ci siamo sciacquati la bocca per anni, facendo battaglie e campagne elettorali ed ora gli concediamo una mancia?

Non riusciamo a capire, ma ormai è un problema ancestrale, che non vi è stata mai una programmazione.

Purtroppo rischiamo di essere emarginati, di non avere nulla per provare a un rilancio se questa amministrazione continuerà a fare solo chiacchiere”.