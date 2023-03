Panna è ancora invisibile…i suoi fratellini sono felici con le loro famiglie, e per lei il nulla.

Panna è una meraviglia, ama fare lunghi discorsi con la volontaria che si occupa di lei soprattutto quando ha fame. Ha 9 mesi.

Si trova a Conversano (Bari). Adottabile in Puglia, centro e nord Italia.

Si affida sverminata, vaccinata, microchippata, sterilizzata e testata negativa fiv e felv. Per maggiori informazioni 339.5452260

