Panificio bruciato a Ladispoli, palazzo Falcone: "Messa in sicurezza in 30 giorni" - Terzo Binario News

La settimana scorsa è crollato il solaio di un panificio di via Fiume a Ladispoli, con la necessità di messa in sicurezza dello stabile ora interdetto. Il comune di Ladispoli ha imposto ai proprietari dell’attività di provvedere entro 30 giorni.

“Agli esiti del sopralluogo sul posto, da parte dei Vigili del Fuoco – scrivono da palazzo Falcone – dopo aver constatato l’avvenuto crollo all’interno di un’attività artigianale per la produzione di pane di una parte del solaio di copertura di tipo latero cementizio di circa 30 mq, gli stessi pompieri hanno provveduto all’interdizione all’uso dell’intero fabbricato, compresi i locali adiacenti utilizzati in parte a deposito e in parte ad abitazione.

Il Comune ordina di eseguire con somma urgenza e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’ atto, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, tutte quelle opere di messa in sicurezza, ripristino dello stato dei luoghi, nonché la verifica delle strutture portanti, con eventuale tempestiva comunicazione a questo Ufficio in merito all’adozione di successivi adempimenti”.