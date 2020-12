Panettoni solidali per Aps Litorale Nord - Terzo Binario News

Iniziativa del bar Prime di Ladispoli

È in momenti difficili come questi in cui stiamo vivendo che si scopre il piacere di sostenersi l’un l’altro. Un Natale in “zona rossa” per tutti gli Italiani, ma si può fare, perché “Insieme il Natale è meglio“.

La pensa così lo Chef Corrado Correra del noto ristorante/bar Prime di Ladispoli che, insieme a Matteo Giardini di Regia Eventi, ha creato dei panettoni speciali con l’antica ricetta tradizionale per questo dolce natalizio: sono speciali anche perché il Prime ha deciso di devolvere una donazione all’Emporio Solidale Ladispolinonspreca di APS Litorale Nord per ogni panettone acquistato, al fine di aiutare l’Associazione di promozione sociale nella consueta attività di distribuzione alimentare.

Perciò chi vorrà portare sulla tavola uno di questi panettoni speciali, oltre a gustarlo, potrà contribuire a sostenere un concittadino che è al momento in difficoltà. Così il Natale è più buono per tutti.

Da Prime, Via Cantoni 12 – Ladispoli.