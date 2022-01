Pandemia e università: come cambia il rapporto tra telematiche e tradizionali - Terzo Binario News

La pandemia ha cambiato radicalmente le nostre vite e così la quotidianità di sempre. Tra i settori più colpiti in questo periodo troviamo proprio quello dell’istruzione, visto che gli istituti hanno dovuto ingegnarsi per riuscire a portare avanti lo studio e per permettere che le lezioni potessero andare avanti anche a distanza.

Chi non si è trovato in difficoltà e non è dovuto correre ai ripari è il settore delle università telematiche che già da tempo mette a disposizione degli studenti un metodo di studio in modalità e-learning. Come già abbiamo approfondito in passato , ormai sono tanti i programmi che permettono di interagire in maniera virtuale per svolgere le lezioni. Le classi virtuali sono ambienti differenti rispetto alle aule fisiche classiche; tuttavia, hanno delle caratteristiche complementari e danno la possibilità di avere un grande risparmio di tempo che può essere sfruttato proprio per studiare.

Tutto avviene con un semplice click, per questo motivo non c’è più bisogno di spendere tempo per raggiungere la sede in cui si trovano le università frontali ma basterà accendere il computer oppure lo smartphone o ancora semplicemente tablet per ritrovarsi immersi nella classe virtuale.

Cosa succede tra università telematiche e tradizionali

In questo modo, un’università per via telematica e una per via “classica” sono diventate simili, visto che le facoltà tradizionali hanno deciso di “copiare” il metodo di studio delle telematiche. Negli anni passati c’era una sorta di diffidenza nei confronti degli atenei per via telematica, considerati troppo facili o comunque con una didattica poco adeguata. Ovviamente niente di questo era vero, visto che in Italia ci sono 11 università online riconosciute dal MIUR e che quindi hanno lo stesso valore legale di quelle classiche.

Per il mondo universitario, quindi, potrebbe esserci una rivoluzione: la didattica a distanza adottata anche dalle università frontali sembra aver modificato gli equilibri e perciò assottigliato la distanza fra le due realtà. Addirittura, grazie alle lezioni online c’è stato un incremento del 7% di iscritti alle università in generale negli ultimi due anni.

“Anche se sono dati provvisori e destinati a cambiare mi sembrano interessanti perché ci dicono, da un lato, che le misure volute dal governo sul diritto allo studio sono state strategiche e, dall’altro, che le famiglie hanno visto nell’iscriversi all’università il modo migliore per affrontare la crisi”, ha dichiarato lo scorso anno Gaetano Manfredi al Sole 24 Ore .

Perché scegliere un’università telematica

Allora se le due realtà sono ormai simili, perché optare lo stesso per un ateneo per via telematica? In realtà ci sono ancora delle differenze sostanziali che potrebbero portare a prediligere un corso interamente online. Innanzitutto, c’è la questione dei costi: i libri e le dispense sono parte integrante della retta annuale, perciò non ci sono spese extra da sostenere per l’acquisto del materiale didattico, visto che viene messo a disposizione direttamente sul portale di ogni singolo ateneo.

Proprio per quanto riguarda la retta ci sono delle considerazioni da fare: nonostante qualcuno potrebbe lamentarsi di non poter pagare meno in base all’ISEE – come accade nelle tradizionali – ma in realtà ci sono delle convenzioni e agevolazioni che permettono ugualmente di poter diminuire il costo annuale (che varia da corso a corso).

Un’altra differenza riguarda le tempistiche: l’iscrizione alle università online può essere fatta in qualsiasi periodo dell’anno, senza delle scadenze prestabilite, inoltre gli esami di profitto si possono svolgere anche ogni mese, senza la necessità di aspettare la sessione invernale o quella estiva. Questo potrebbe essere un punto a favore per quegli studenti lavoratori che magari hanno a disposizione solo determinati periodi dell’anno per studiare e non sono costretti così ad avere delle date da rispettare.