Panchina gialla per Giulio Regeni a Santa Marinella: individuato il sito - Terzo Binario News

Una panchina gialla da dedicare a Giulio Regeni. Un’iniziativa partita dal gruppo facebook Noi che Amiamo Santa Marinella e che sta per diventare realtà. C’è la sponda del comune della Perla all’iniziativa, grazie anche all’intercessione della consigliera comunale Maura Chegia, ed è stato individuato il luogo dove verrà piazzata: su via Aurelia, all’altezza del civico 334 ovvero sul rettilineo che avvicina alla passeggiata e che di fronte si apre su una terrazza sul mare.

Si tratta di un’iniziativa partita dal basso, mossa dalla volontà di alcuni cittadini di installare un simbolo che ricordi il ricercatore friulano ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. Una vera e propria colletta a cui hanno partecipato anche diverse attività santamarinellesi dal primo marzo.

«Il sito individuato dalla Giunta per piazzare la panchina è perfetto – scrivono gli organizzatori – e la seduta che sarà in cemento, con seduta e schienale gialli. Ringraziamo di cuore chi ha contribuito con la propria donazione per comprarla e rendere possibile questa nostra iniziativa. Siete grandi e con un gran cuore, grazie a tutti». Al di là dei ringraziamenti, l’idea è maturata a stretto giro di posta e ha trovato ampio consenso fra i cittadini sia all’interno del gruppo stesso – dove oltre alle notizie si immortalano le bellezze della Perla del Tirreno – che nella cittadina balneare.

«L’idea era quella di vederla sistemata al porto, sul promontorio. Però il Demanio ha espresso un parere negativo, sebbene da via Cicerone avessero invece approvato. Alla fine via Aurelia va benissimo, non c’è fretta e tutto sommato la seduta che si intende acquistare ha un prezzo abbastanza contenuto».

Già, perché le panchine da arredo rubano non sono articoli qualunque, specie se devono essere piazzate in luoghi pubblici: «Deve rispondere a dei requisiti ben precisi e a norma di legge», l’ulteriore precisazione dagli amministratori del gruppo che ringraziano la consigliera Chegia per la disponibilità alla messa in piedi dell’iniziativa per Giuio Regeni.