Palozzi di Cambiamo: “Interrogazione su necropoli della Banditaccia e passaggio di Lawrence" - Terzo Binario News

“Quest’oggi ho depositato una interrogazione urgente sugli interventi di valorizzazione delle aree archeologiche della Necropoli della Banditaccia, situata nel Comune di Cerveteri, e in particolare sulle opere di realizzazione del “Passaggio di Lawrence”: un percorso da realizzare su area privata ma che ancora sembrerebbe senza atto convenzionale con il Comune.

Siamo di fronte a una situazione infrastrutturale molto complessa e delicata, sulla quale deve essere fatta immediata chiarezza, come richiedono anche i consiglieri comunali di Cerveteri, Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis che da tempo seguono la questione.

Per questa ragione, ho deciso di chiedere al presidente Zingaretti e all’assessore regionale competente se siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni possano essere eventualmente poste dalla Regione Lazio al fine di verificare l’impegno dei fondi spesi sulla area privata, relativa al “Passaggio di Lawrence”, e la regolarità dei progetti e dei costi per la loro realizzazione in relazione ai Finanziamenti Pubblici Regione Lazio-Programma POR FESR Lazio 2007-2013. Servono risposte chiare e convincenti”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.