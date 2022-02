Alle ore 12:00 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra Operativa 13A del distaccamento di Ostia e l’autoscala AS/13 in via Giovanni Roncagli per la messa in sicurezza di un lampione della luce sul cavalcavia pedonale della stazione ferroviaria di Lido Centro.

