Pallacanestro a Ladispoli, funzionano i ‘mini camp estivi’ della Dinamo - Terzo Binario News

Ne parla il responsabile tecnico Leonardo Ludovisi, al termine del primo degli appuntamenti: “Il nostro è un progetto che a medio termine ci vede proiettati in categorie di Eccellenza giovanile nazionale”

Funzionano i mini camp estivi organizzati dalla Pallacanestro Dinamo di Ladispoli. Giunto alla conclusione il primo ‘mini camp’, dedicato a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, a parlarne è il responsabile tecnico del settore giovanile, Leonardo Ludovisi, che è anche uno dei soci fondatori Dinamo.

“Sono state sicuramente due settimane molto stimolanti – dice Ludovisi – gli sforzi fatti per l’organizzazione iniziale in tempi di Covid sono stati notevoli ma i risultati avuti ci hanno dato ragione. Molto trasparentemente posso dirvi che a livello societario c’erano molti dubbi se partire o meno con questa iniziativa. Troppi i vincoli e i ‘no, non ancora, ci dispiace’ che a tutti i livelli, causa Covid, sembravano precluderci qualsiasi possibilità di avvio. Poi, come sempre, la passione ci ha spinto in avanti e ha fatto la differenza, dandoci il coraggio e la tenacia di affrontare le incertezze del momento, mettere in fila i problemi, risolverli uno alla volta e finalmente poter offrire ai nostri piccoli iscritti un’opportunità di gioioso divertimento ma anche, relativamente parlando, di crescita tecnica e umana”.

“Dopo le attività individuali fatte ai campetti di via Firenze a giugno – continua Ludovisi – abbiamo infatti potuto fare lavori di gruppo in palestra, il cui valore aggiunto ovviamente sta proprio nella possibilità di socializzazione e confronto che i bambini hanno giocando e lavorando con i loro pari età/livello”.

“L’esperienza nel complesso è stata sicuramente molto positiva; i bambini e le bambine sono stati tutti fantastici e il fatto che non abbiano saltato un solo giorno in queste due settimane ci convince che questa esperienza sia stata vissuta con entusiasmo anche da parte loro. Del resto il nostro è un progetto che a medio termine, 3 o 4 anni al massimo, ci vede proiettati in categorie di eccellenza giovanile a livello nazionale, e quindi investire nei nostri giovanissimi è una delle nostre priorità. Il mio approccio e quello di tutti i collaboratori del settore minibasket e giovanile, è sempre di massima fiducia nelle potenzialità dei bambini e dei ragazzi, a tutti i livelli, dobbiamo credere che sanno fare più di quanto non si possa pensare e quindi non aver timore di proporre esercitazioni e situazioni di gioco adeguati al loro potenziale più o meno nascosto”.

“Voglio ringraziare tutto lo staff Dinamo che mi ha assistito per quanto fatto – conclude Ludovisi – ma soprattutto voglio ringraziare i genitori dei bambini e delle bambine che hanno partecipato; ci rendiamo conto che la fiducia che hanno riposto in noi, affidandoci in tempi come questi i loro figli, è stato un grande attestato di stima che ci rende orgogliosi del nostro lavoro. Ora ci concentriamo per l’ultimo step, quello della settimana prossima dedicato ai più grandicelli, 10-13 anni, ma do fin d’ora l’arrivederci a tutti in palestra ai primi di settembre. Buona estate, Forza Dinamo”.