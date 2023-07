Palio delle Contrade di Allumiere, il 57^ "Cencio" lo realizzerà Maria Luisa Taranta • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione del bozzetto del 57^ Palio delle Contrade di Allumiere che ha individuato nella proposta dell’artista locale Maria Luisa Taranta la miglior composizione del tema attraverso le immagini, la miglior tecnica pittorica e la massima attinenza con il tema di quest’anno, il cui titolo è: “A 70 anni dalla scoperta del DNA, Allumiere celebra l’allume, le miniere e l’attività estrattiva, fondamenta delle proprie origine e del suo borgo”.

“‘Ogni volta è come la prima volta – ha commentato l’artista, che si accinge a dipingere il suo dodicesimo “cencio” – e ogni volta mi dico sempre che sarà l’ultima, ma puntualmente rimango stregata dal nuovo tema e cedo alla tentazione. A 70 anni dalla scoperta del DNA come potevamo non onorare le nostre origini? Sulla cosiddetta molecola della vita ci sarebbe tantissimo da dire, ma io ho preferito focalizzare principalmente sulla doppia elica che si trasforma nei colori delle contrade di Allumiere. Questo tema ha scatenato in me una tale energia che, ne sono convinta, non può che provenire direttamente dal nostro sottosuolo, dal minerale dell’alunite”.

“Dipingere il drappo di quest’anno – continua la Taranta – è una forte emozione che spero di poter trasmettere a tutti, come omaggio e rispetto nei confronti delle nostre origini, di come e dove, quando e perché siamo nati. Il parallelo tra il DNA dal punto di vista scientifico e il nostro DNA come comunità di Allumiere mi è molto piaciuto ed è importante che si concentri l’attenzione su questi elementi identitari, che sono l’amore per i nostri luoghi e il rispetto verso le nostre radici. Vorrei dire ancora tanto altro, ma avrò modo di approfondire maggiormente in occasione della presentazione del drappo”.