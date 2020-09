Palestrina: straripa canale, allagati i piani al livello stradale di una villetta - Terzo Binario News

Nel Comune di Palestrina, in località Carchitti, all’altezza di via la squadra dei Vigili del Fuoco, il personale del nucleo Saf e successivamente il Capoturno Provinciale sono intervenuti in seguito allo straripamento di un canale le cui acque hanno raggiunto ed allagato i piani a livello stradale di una villetta, ubicata o poche centinaia di metri dal corso d’acqua.

Dopo una attenta valutazione da parte dei soccorritori si è preferito far allontanare in via cautelativa le due persone residenti.