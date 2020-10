Palestre scolastiche di Cerveteri: approvati spazi e orari per le società sportive - Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri ha approvato lo schema orario per gli spazi delle palestre di Cerveteri da destinare alle società sportive.

Recentemente ne aveva fatto accenno lo stesso sindaco Alessio Pascucci, legando questa questione allo sblocco dell’affidamento del campo da rugby perché senza la soluzione della prima questione non si sarebbe potuto lavorare sulla seconda.

Ora gli spazi sono stati decisi con tanto di bollo del Granarone – nello specifico del dirigente dell’area Cultura – che scrive: “Emanati gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l’ottimale forma di gestione degli impianti, degli spazi sportivi comunali, ivi incluse le palestre di pertinenza scolastica, demandando alla Giunta comunale, ex art. 8, il compito di definire la pianificazione esecutiva delle attività, le autorizzazioni d’uso, sulla base delle indicazioni

previste nel Regolamento.



Preso e dato atto che le istituzioni scolastiche hanno fornito il proprio nulla osta all’utilizzo delle palestre comunali per la stagione sportiva 2020/2021, si approva l’allegato calendario degli orari relativo all’assegnazione delle palestre comunali alle associazioni sportive

che ne hanno fatto richiesta, così come predisposto dal Servizio Cultura”.