Palazzina a rischio crollo in via Giolitti, sul posto pompieri e Roma Capitale - Terzo Binario News

Via Giolitti, intervento Polizia Locale per palazzina rischio crollo. Intorno alle ore 9:00 di questa mattina intervento pattuglie della Polizia Locale, I Gruppo Ex Trevi, per una palazzina a rischio crollo, in via Giovanni Giolitti all’intersezione con via Cattaneo.

Evacuate 5 famiglia per le quali, la Polizia Locale con il reparto NAE, Nucleo Assistenza Emarginati, unitamente a protezione civile, ha attivato le procedure per l’assistenza alloggiativa, al momento resasi necessaria per 12 persone.

In via precauzionale evacuate anche le attività commerciali presenti sotto l’edificio. L’area interessata ,subito delimitata dagli agenti per motivi di sicurezza, sarà transennata come disposto dai VVF intervenuti per le verifiche di competenza.

Di questi, sta operando la squadra 1A con l’ausilio della AS1, che sta effettuando un sopralluogo per verifica statica di fabbricato in Via Giolitti, 137.

Al momento, sono state evacuate in via precauzionale cinque famiglie residenti nell’edificio ed interdette all’esercizio due attività commerciali sottostanti la porzione di edificio sotto indagine. Non risultano feriti per questo intervento. Sul posto anche il funzionario di servizio URG/1.